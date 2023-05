Luis Miguel recordó el día que recibió una carta de Frank Sinatra

image.png

El mexicano recordó ese momento hace poco cuando subió la carta original que escribió el cantante, con la fecha de octubre de 1996, un año y medio antes que dejará su cuerpo en la tierra, para convertirse en una de los voces eternas y más queridas por millones.

La carta que recibió Luis Miguel de Frank Sinatra

“Querido Mickey. Durante años ha sido halagador escuchar a los jóvenes cantantes hablar de ellos como el nuevo Frank Sinatra”, comenzó en su escrito el intérprete de New York New York, una de las canciones más emblemáticas de todos los tiempos.

"Fue aún más agradable cuando escuché de un joven en México que no tenía comparación con nadie”, agregó haciendo énfasis en su última palabra y sumó: “Cuando te conocí en México y realmente escuché tu voz, me di cuenta de que eres un realmente original, un tremendo talento y no tan malo a la vista”.

“Felicidades por conseguir tu estrella en el Paseo de la Fama. Estoy seguro de que habrá mucho más por venir. Saludos cordiales, Frank”, finalizó la carta, la cual Luis Miguel la guardó como un tesoro hasta la fecha, que decidió compartirla con todos.

Cabe destacar que ese año de 1996, específicamente en el mes de septiembre, un mes antes de que recibiera la carta de Sintra, fue nombrado como El Sol de México a la edad de 26 años.