Luego del mal momento que vivió Tini Stoessel, Rodrigo de Paul le mostró todo su apoyo

El futbolista no ha dejado de apoyarla en todo, especificamente en gran parte sus buenos momentos en su carrera, como lo hace actualmente en su gira, debido a que está junto a ella en cada uno de sus conciertos, motivo por el que decidió dejarle un mensaje luego de lo sucedido.

image.png

Desde su Twitter el jugador del Atlético de Madrid, no dejó mostrar su apoyo con un gran mensajes, además der felicitarla por todo lo que ha hecho: “Estoy muy orgulloso de vos, de quien sos y de tu fuerza. Te merecés todo lo bueno. TE AMO".

La revelación de Tini Stoessel sobre un mal momento que vivió en su vida

Hace unos días Tini Stoessel aterrizó en España para hacer una gran gira en la que recorrerá las principales ciudades del país. Allí en medio de unos de sus recientes conciertos, decidió abrirle el corazón a sus fanáticos y habló sobre una experiencia que vivió.

"Hace tres semanas me era muy lejano poder volver a subir a un escenario, y fue una meta que me puse en mi cabeza. Y poder estar acá es un gran logro, gracias a ustedes por todo el amor que me brindan, muchas gracias de verdad, muchas gracias", confesó en medio de lágrimas.

"No me veía capaz de volver a peinarme, de dar una entrevista, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta", agregó Tini muy sincera sobre el tema.

"Me ayudan mis amigas que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy", cerró la cantante.