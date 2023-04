Lucía Méndez dio detalles de su relación con Luis Miguel ¿Qué dijo?

“Lo veo dorado con madre (a Luis Miguel). Ahora resulta que tenía 17; dorado con el pelo rubio, con un smoking impecable Armani, con una botella de champán, entonces entra y se sienta y empezamos a platicar; entonces sirve el champán y empiezo a tomar", inició Lucía.

"Me pongo un cuete compadre , y me emborracho , solté el cuerpo y me planta un beso. Yo ya media jarra, pues que sucede esa noche; se dio, al otro día desperté y me pregunté ¿Qué estoy haciendo?”, agregó muy sincera.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Lucía Méndez y Luis Miguel?

Luego de eso la artista le confesó al periodista el tiempo que tuvo junto al "Sol de América" siendo además muy clara al decir que fue ella la que optó pr terminar la relación, aunque no quiso decir el motivo que la llevó a tomar esa decisión.

“Anduve con Micky seis meses, fue padrísimo, fue a todo dar, pero de pronto conozco a Pedro un día en unos Estudios Universal, te lo digo sinceramente”, soltó Lucía quien recordó como fueron las cosas en ese entonces cuando eran muy jovenes.

Con estas declaraciones a pesar que sucedieron hace varios años, no dejó de sorprender a varios de sus seguidores, debido a que algunos de esos detalles no fueron revelados y pocas personas tenían el conocimiento de lo ocurrido en la relación.