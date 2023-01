¿Lucero y Mariana Seoane las culpables?: Paty Navidad revela que sufrió maltratos

La actriz y presentadora recordó el bullying del que fue víctima mientras participaba en el dramático y con esto confirma una serie de rumores que circularon en ese entonces y que señalaban a Mariana Seoane y la cantante Lucero como las responsables de hacerle “la vida imposible” a su compañera de escenas.

patynavidad1.png

Y, aunque Paty Navidad dio detalles de lo ocurrido, no mencionó los nombres de las involucradas, sino que esto se entendió por la cantidad de rumores que existieron al respecto.

Lo que dijo Patty Navidad

“Ya pasó tanto tiempo que no me atrevería a señalar a nadie porque participó todo mundo, la verdad (...) Entonces no es nada contra mí, es más bien contra ellos mismos; cada quien sabrá quién participó y quién no. Yo ya lo perdoné todo y les deseo lo mismo que deseo para mí”, dijo Patricia Navidad.

Dijo que desde entonces ha trabajado “para limpiar” sus sentimientos, emociones y pensamientos, algo que le ha ayudado a entender que nada es personal y lo que “damos es lo que somos”. “Ya está superado, perdonado, me da gusto cuando veo que les va bien. Cada quien desea lo que cada quien tiene, o sea, dicen que de nuestra boca sale lo que en el corazón abunda”, añadió.

patynavidad3.jpg

El maltrato que dijo haber sufrido la actriz durante la grabación de la telenovela no fue el único momento difícil que marcó su participación, pues también reveló que fue en este mismo proyecto cuando alguien habría intentado “envenenarla”.

“Llegué al hospital muchas veces envenenada de ácido muriático, clorhídrico, sulfúrico”, reveló en entrevista para “Chisme No Like” en marzo de 2022 y añadió que cuando decidió alzar la voz de lo que le estaba ocurriendo toda la producción le dejó de hablar.