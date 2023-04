Los ex participantes de Gran Hermano ingresarán a MasterChef Argentina ¿Cuándo?

No existe ningún tipo de dudas que Gran Hermano fue uno de los ciclos más exitosos de Telefe de los últimos años, generando un gran impacto en la audiencia. Es por ello que MasterChef Argentina buscará aprovechar ese momento, por lo que algunos ex participantes estarán presentes en la cocina.

“Chicos, ¿miran Masterchef?”, fue la pregunta que le hizo Wanda a Marcos Ginocchio, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Daniela Celis, Alfa, Nacho Castañares, Thiago Medina quienes de inmediato respondieron: “¡Sí! Amamos”.

Así será la participación de los ex participantes de Gran Hermano en MasterChef Argentina

Según se dio a conocer, el programa en el que apareceran los ex participantes, se emitirá el próximo lunes 17 de abril. Además Analía Franchín contó en A la Barbarossa cómo serán las parejas entre los concursantes del reality de cocina y los hermanitos. “Rodolfo con Julieta, Nacho con Estefania, Ivana con Romina, Juan Ignacio con Alfa, Rodrigo con Daniela, Antonio con Thiago, y Delfina con Marcos”.

“Y les digo más, ya sé quién la rompió de Gran Hermano ganó con el respectivo concursante pero no lo puedo decir. Sólo les voy a contar que no hay ningún obstáculo en su vida, pese a que uno piensa que si, que le impida cocinar”, cerró la panelista.

Luego de que revelaron quienes eran los que iban a ingresar programa de cocina, como era de esperarse, las redes explotaron, debido a que algunos no estuvieron de acuerdo que invitaran a unos a y a otros no, cuestionando la decisiones de la producción del programa.

“Se va enojar Juan porque no lo invitaron”; “Van siempre los mismos”; “Porque a Coti no la pusieron?”; “Los más infumables encima”; “No hay Coti, no hay like”; “No se olviden que los demás también participaron así no hayan ganado participaron y le han puesto picante a la casa, eso re cuenta, son parte, es injusto la verdad”, fueron algunos del os comentarios.