¿Los ex Gran Hermano Nacho y La Tora se bajan de el Bailando?

Luego de eso quisieron saber la opinión de algunos de los ex participantes como la de Nacho quien fue muy directo en su declaración a LAM: "Creo que no. Estoy enfocado en otras cosas, más en lo digital. Me gusta todo lo que es Twitch.. Me parece que va más por ese lado".

La razón por la que Nacho le dice que NO al Bailando 2023

"Es algo que más adelante, no sé, pero ahora mismo estoy enfocado en otro lado. Me defiendo bailando, me divierto siempre que es lo más importante. Si me llaman, prefiero que no. Obviamente, agradezco la propuesta pero recién salí, fueron meses bastante difíciles... De estar lejos con la familia y todo. Quiero descansar un poco y poner la meta en otro lado", cerró Nacho.

La ex Gran Hermano La Tora reveló por qué no estaría en el Bailando de Marcelo Tinelli

"Yo, perdón al canal, pero estoy casada con Telefe, por cómo me cuidan, por todo... Quiero crecer ahí con los proyectos a futuro, haciendo lo que sea. Yo no aceptaría ir al Bailando", inició explicando los motivos por el que no sería parte del programa.

No me gusta, no consumo. Lo banco a Marcelo, para mí siempre fue uno de los mejores conductores pero no es mi perfil. Yo me veo más de panelista o en stream, un poco más relajado. Podés hablar de otras cosas, lo consume otro tipo de público...", expresó la novia de Nacho.