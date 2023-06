Los 8 Escalones: La concursante con una historia paranormal que sorprendió a todos 

Uno de los aspectos que siempre llama la atención en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) son las historias que cuentan sus participantes, muchas de ellas son testimonios increíbles que llegan a sorprender no solo al presentador Guido Kaczka , sino a todos los presentes y a la audiencia.

“María Soledad, que dijo que es vidente, médium, bueno, que sabe la vida de las personas que tiene alrededor”, fue la presentación de Kaczka y entre risas, la concursante respondió: “A ver, no vine a trabajar”.

Los 8 escalones de los 3 millones - Programa 22/06/23 -JURADO INVITADA: JULI PUENTE

Los 8 Escalones: los detalles de la increíble historia de María Soledad

Ante esto, Guido Kaczka decidió saber más al respecto: “No, te pregunto por tu actividad”.y María Soledad detalló cómo es su trabajo: “Si me tirás una fecha te hablo de tu vida. Si alguien me tira su fecha de nacimiento puedo hablar de la vida de la persona. Soy numeróloga también, consteladora familiar”.

También explicó: “Nuestra alma ocupa en el físico, en nuestro cuerpo, pero cuando el alma se desprende del físico pasa a ser un espíritu, entonces sí. Pero después tenemos otros tipos, están los que están arriba, los que están más arriba, los que se portaron un poquito mal y están abajo”.

Ante el interés que despertó en medio de Los 8 Escalones, la concursante reveló algo que desencajó a todos: “Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida, y de haber vuelto, y viste cuando te dicen ‘vi la luz’, sí”.

los8escalones15.png

Con una evidente sensación de sorpresa, Guido Kaczka le preguntó si realmente le había ocurrido. “Sí, me pasó. Estamos hablando de terapia intensiva”, comentó ella. En referencia a esa experiencia al borde de la muerte, la joven aportó más detalles: “No fue una luz blanca. Fue un campo hermoso, muy pero muy lindo, en el cual estaba muy feliz y muy en paz. De hecho, no quería volver, mi mamá decía que yo no quería volver”.

Ante la incertidumbre por saber cómo están las personas que no están en este plano terrenal, dijo: “Están en paz. Sí, yo cuando hablo con ellos, los únicos que… De tres personas, dos de los que se suicidan se arrepienten”.

Y, finalmente, envió un mensaje para generar consciencia: “Así que sépanlo, si están en sus casas, yo que tengo la posibilidad… Sí, es un alma que queda muy en pena, pululando por ahí”.