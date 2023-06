Lo que dijo la China Suárez sobre si volvería a presentarle una pareja a sus hijos

image.png

“No. No sé por qué tienen esa fantasía de que los hijos conocen a cada hombre de las mujeres. Si los presenté en algún momento fue porque así lo sentí, y porque creí que era un vínculo importante”, resaltó, aunque luego respondió sin problemas otras consultas similares

La reacción de la China Suárez ante las preguntas de sus seguidores

Segundos después un seguidor le escribió: “Me hago cargo de tus hijos”, generando una respuesta muy sincera sobre ello: “Mis hijos tienen padres que ocupan el rol de padres. No necesitan padrastro. Ese es otro prejuicio: ‘Ay no, salí de ahí, no te vas a hacer cargo de tres hijos’”.

La China no dejó de interactuar con sus fanáticos, quienes le hicieron preguntas de todo tipo como: “Con tanto que te buscan quilombo los medios ¿Dónde encontrás paz”, a lo ella respondió: “Yo vivo y duermo en paz”. “¿Tenés novio?”, a lo que ella soltó: “No”.

image.png

Antes de finalizar una persona le hizo una pregunta a lo que ella respondió con una reflexión: “¿Por qué será que los medios no pueden ver a una mujer sola y feliz disfrutando la vida y haciendo lo que quiere?” “No son los medios en general, son las personas, lo que nos enseñaron. A un hombre siempre se lo aplaude, a la mujer, se la señala y castiga. Siempre”.