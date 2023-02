Llega 'The Challenge Argentina': ¿Quiénes son los participantes?

Te contamos quiénes son los 18 participantes de esta primera edición: Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot.

Según adelantó Telefe en su página web, para competir en 'The Challenge Argentina, El Desafío' necesitarán una combinación de habilidades físicas, mentales y sociales.

La dinámica de 'The Challenge Argentina'

Asimismo, detallaron cómo será la dinámica en este reality show. Pues, en cada episodio, un algoritmo emparejará al azar a los concursantes, que se enfrentarán en un difícil desafío, y la dupla ganadora tendrá el poder de decidir a qué dúo enviar a la Arena de Eliminación para enfrentar, al día siguiente, a la dupla perdedora del Desafío.

Será en la Arena, donde se dará un nuevo duelo y dos participantes quedarán eliminados de la competencia. Los concursantes se enfrentarán en distintos desafíos extremos por tierra, aire y agua y tendrán que ganar cada prueba poder para evitar la eliminación y llegar al reto más difícil: la gran final.

Pero la competencia no será solo física, también deberán convivir en una misma casa durante todo el reality. Al día siguiente de su emisión en Telefe, ese episodio de The Challenge Argentina, El Desafío estará disponible en Paramount+. Además, en la plataforma ya puede verse The Challenge All Stars, un contenido original de Paramount+.