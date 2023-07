Laurita Fernández se quebró por completo luego del final de Bienvenidos a Bordo

“ Voy a tratar de ser breve, porque me va a costar no llorar ”, expresó Laurita mientras las lágrimas comenzaban a asomarse por su rostro. “ Estaba en casa, sin trabajo y me llama Peluca para reemplazar a Guido ”, contó para explicar cómo llegó al programa.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCvQV_EhNTyb%2F%3Fhl%3Des-la&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by eltrece (@eltrecetv)

Su compañero Drago también soltó algunas lágrimas, gracias a todo lo vivido durante el tiempo en el programa que inicio Guido Kaczka y que más adelante quedarían al cargo de esos dos personajes quienes llenaron de alegraría a muchos con sus ocurrencias.

La conductora no dudó en explicar en medio de su emoción como llegó a la conducción del ciclo: “Necesitaban 5 o 10 programas y obviamente dije que sí. Y se convirtieron en estos 400 programas que estamos cumpliendo hoy gracias a ustedes”, destacó y luego llamó a algunos miembros del equipo para que salieran en pantalla.

Así recordó Laurita Fernández su experiencia en Bienvenidos a Bordo

“Cuando llegué al piso estaban todos ellos, y entendí que cuando hay buena onda, cuando nos divertimos, eso no puede forzar ni se ensaya. Está. Y acá estuvo por montones”, agregó y luego agradeció con unas extensas palabas a todos los que formaron parte del programa.

“Nos divertimos mucho haciéndolo, pocas veces vi tanta gente tan emocionada y triste detrás de cámara porque terminaba un programa. Hablamos con el canal, sentimos que había cumplido un ciclo, que necesitaba un respiro, renovarse, y todo tiene que terminar para que otros ciclos comiencen”, detalló sobre el fin del ciclo.

“El primer día en el piso era una bola de nervios y me encontré con él y sucedió una química instantánea. Empezamos a divertirnos, a jugar, a disfrutar. Y te quiero agradecer, porque fuiste el mejor compañero que pude tener para hacer este programa”, añadió, viviéndose uno de los momento más emotivos en el piso.

Luego de las emotivas palabras, llegó el turno de Hernán, quien también transmitió un mensaje muy conmovedor: “Gracias a vos también, Lau, y a todo el equipazo que nombraste. Estoy orgulloso, considero como vos que veníamos a trabajar con una sonrisa y deseándonos lo mejor”, inició.

“Son muchos recuerdos, muchas noches junto a Guido, muchas tardes junto a vos que me permitieron entrar en la casa de cada uno. Y, sobre todo, me permitieron jugar, y no perder ese niño que gracias a Dios nunca he perdido. Nos hemos divertido y en la calle me lo hacen saber”, concluyó.