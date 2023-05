Las sinceras palabras de Santi Maratea luego de que lo vincularan con Guillermina Valdés

image.png

En el programa de América TV, mientras Santi hablaba de su colecta, Ángel aprovechó para hacerle la pregunta de manera directa: "¿Saliste con Guillermina?", la pregunta produjo una risa en el influencer, por lo que el conductor agregó: "Habló tanto, te pregunto... hago el trabajo periodístico".

La respuesta de Santi Maratea ante la pregunta de Ángel de Brito

A pesar que la consulta lo agarro un poco desprevenido, no dudó en responder: "Sos buenísimo Ángel, no estaba preparado", inició y luego agregó: "No la veo hace un montón, le voy a hablar", algo que no dejó del todo satisfecho al conductor.

"No voy a hablar, es sí", resaltó Ángel y luego lanzó de manera filosa: "es muy solidaria Guille". Esto produjo que el influencer respondiera sobre ello, aunque no quiso dar mas detalles a pesar de la insistencia del conductor: “Es muy grosa Guille, gran maestra".

Santi Maratea.jpg Santi Maratea hará una colecta solidaria para tratar de salvar a Independiente

Esa respuesta la tomó muy rápido Yanina Latorre, por lo que le preguntó cuál fue la enseñanza que le di dio, a lo que Santi respondió: "Ella me enseñó que a ella le enseñaron, hablando de los medios, lo positivo de no responder... Como verás, no aprendí tanto. Después me enseñó cosas más personales".

A pesar que fue una respuesta sincera, no fie lo que esperó tanto el conductor como los panelistas, motivo por el que Santi no quiso profundizar sobre el tema.