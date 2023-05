Las sinceras palabras de Andy Kusnetzoff sobre el futuro de "PH: Podemos Hablar"

image.png

“Hay un montón de charlas, pero también estoy haciendo otras cosas que están buenísimas. PH está en mi corazón y yo creo que siempre está por volver. El tema es cuando”, agregó el conductor sobre lo que puede pasar con el ciclo en un futuro inmediato.

El deseo de Andy Kusnetzoff sobre "PH: Podemos Hablar"

El periodista siguió insistiendo sobre el retorno del programa, por lo que dio algunos detalles sobre cómo se encuentra su vínculo con el canal: “Estoy súper contento con PH y creo que está bueno que vuelva. Yo creo que estamos en charlas sin apuro porque la verdad es que queremos que el producto esté bueno, que tenga una renovación y tiene que ver con eso", destacó.

"Y está bueno no apurarnos con eso, es lo que convenimos con el canal. Pero estamos ok, no hay ningún drama”, dijo. No lo tengo claro y tampoco quiero hablar al pedo, porque me tengo que juntar con el canal. Quedamos en juntarnos y me fui de viaje”, agregó.

Andy Kusnetzoof (1).jpg Así reaccionó Andy Kusnetzoff al encontrarse con una reconocida actriz

Luego de estas declaraciones Yanina Latorre no estuvo de acuerdo con lo expresado por Andy por lo que soltó unas filosas palabras: “Tengo un datito del canal: él se encaprichó con varios pedidos, se puso firme, y el canal le dijo que no lo va a cumplir, que no puede. Pero no me dicen cuál es el capricho”, manifestó.