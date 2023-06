Las reflexiones de Jimena Barón ante su regreso a los escenarios

Jimena Barón.jpg Jimena Barón fue la invitada de este miércoles en MasterChef Argentina

La confesión de Jimena Barón

“La Cobra” no se guardo nada al contar cómo se siente; “Ayer terminamos el último ensayo general de Mala Sangre y me largué a llorar de felicidad. Estoy realmente emocionada con esta vuelta al vivo y al escenario después de cuatro años”, dijo.

También contó: “Hay una parte detrás que nunca se ve, pero desde la composición a cranear la peli, filmar, editar, montar el show fue muchísimo trabajo, que yo decidí meterme de lleno”.

Ante la serie de confesiones, Jimena Barón agregó: “Y para ser mamá de Momo. Sino no me dan los tiempos y la cabeza, pero honestamente eso terminó siendo una gran inversión porque me tomó mucho tiempo trabajar únicamente para Mala Sangre”.

jimenabaron4.jpg

Y justamente en relación a este nuevo material discográfico, Jimena Barón indicó: “Me llena de felicidad y orgullo el disco y ahora el bruto show que montamos, me da felicidad y orgullo hacer y defender a muerte lo que me sale de adentro, del alma. El álbum traía un cambio muy grande musicalmente y, en algún momento, esa decisión me dio mucho miedo”.

La intérprete de “Araña” dedicó unas palabrasen la previa al comienzo de una gira que la tendrá en el Teatro Ópera de Buenos Aires, en Córdoba y Rosario: “Es el trabajo al que más corazón y cuerpo le puse en mi vida. Nos vemos pronto”.