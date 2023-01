Las primeras imágenes de Clara Chía paseando con la familia de Gerard Piqué

Gerard Piqué y Clara Chía no paran de ser noticia, y en las últimas horas, la pareja protagonizó los titulares de la prensa por unas fotografías donde aparecen junto a los padres del deportista.

Se pudo conocer que las imágenes corresponden a estas Navidades, cuando la pareja pasó unos días con los padres de Gerard Piqué: Joan Piqué y Montserrat Bernabeu.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCm_e95DsC4-%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

Pero lo que más llamó la atención de los fanáticos, es que estás imágenes delatan la complicidad que existe entre Clara Chía y los progenitores de Gerard Piqué, en especial, con su madre.

Según la revista Hola!, también en la reunión se encontraban con ellos los abuelos maternos del jugador.

Prima de Shakira convierte a Gerard Piqué en un "muñeco de Año Viejo"

Para no dejar pasar por alto la situación, un familiar cercano a la cantante de origen colombiano no dudó dos veces en cerrar el 2022 con una tradición en la que involucró al ex de Shakira. Por ello, acudió a las tradiciones en su país y creó un muñeco de Año Viejo con el rostro del catalán.

Se trata de Valerie Domínguez, una exreina de belleza y personaje de la televisión colombiana, quien es prima de Shakira y que publicó en redes sociales una galería de imágenes relacionadas a sus celebraciones de Fin de Año.

muñeco_1.png

El lazo que las une viene dado por el padre de la intérprete de Ojos Así, específicamente, William Mebarak Chadid (padre de la intérprete de 'Monotonía) es tío de Alberto José Domínguez (padre de Valerie Domínguez).