Las palabras de Mirtha Legrand antes de ser operada este martes

"Muy bien, con buen humor, no me duele nada, perfecta". Inició y luego explicó el motivo del por qué optó por someterse a este proceso. "Fueron mis médicos que me recomendaron... Puedo no hacerla, pero para seguridad lo hago".

Así comunicó Mirtha Legrand que será sometida a una operación

La operación se realizará el martes 2 de mayo en el Sanatorio Mater Dei, algo que no ha impedido que la conductora lleve unos días con mucha normalidad, debido a que a hace unas horas asistió a una gala y luego aprovechó para enviar un comunicado acerca de su operación.

Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto a mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace tiempo", inició.

“Tome la decisión junto con mi familia y mi equipo médico. Será una intervención ambulatoria la semana que viene. Quiero agradecerles a todos los que se interesan por mi salud en estas horas y a mi familia que me acompaña y apoya en todo momento", agregó.

"Les pido tranquilidad y no mezclar mis temas profesionales que nada tienen que ver con esta decisión. ¡Gracias! ¡Sigo apostando a la vida!”, agregó la diva que terminó el comunicado con su firma y su clásico saludo: Besos. ¡Chau, chau!”.