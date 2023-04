Las palabras de Alfa de 'Gran Hermano' sobre el posible ingreso a 'el Bailando'

“Gran Hermano fue un programa que volvió a reunir a la familia frente al televisor. Eso es lo que yo vi. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa familia que se volvió a sentar para ver un programa hizo una novela del reality", inició Alfa.

alfa (3).jpg De esta manera reaccionaron todos los participantes de 'Gran Hermano' cuando Alfa ingresó a la casa

"Donde Romina y yo éramos la pareja de la novela, Nacho era el hijo loquito, Marcos era el niño aplicado que siempre sacaba diez y era abanderado, Thiago era el vago, Julieta era la que quería ser actriz, Daniela era la que quería ser vedette y el resto eran los coprotagonistas”, agregó.

¿Entrará Alfa el Bailando?

Antes de hablar sobre la posibilidad de ingresar a un programa como 'el Bailando' siguó destacando sobre su participación en 'Gran Hermano': “Se enojaban cuando yo me enojaba con Romina. Y, cuando entró Camila, lo que vieron fue que la rubia había entrado a sacar al jefe de familia", resaltó.

"Entonces, la mamá lo que hizo fue agarrar a las dos nenas y llevárselas para que no hablen más con papá. Por eso fue el éxito, porque fue una novela argentina. Yo soy el mismo loco, me visto igual y mis amigos son los de siempre", sumó.

"Pero mi vida sí cambió rotundamente, porque yo no puedo andar por la calle hoy. No puedo caminar ni puedo ir a ningún lado, salvo a Pepino donde estoy resguardado. Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad”.

bailando.jpg

“No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí...¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”, destacó muy sincero.

“Yo creo que tengo más memoria que muchos y me acuerdo de todo. Nosotros tenemos un amigo en común, Sebastián, y es él el que está haciendo de nexo con Marcelo. Estamos cruzando mensajes desde hace días y quedamos en vernos”, cerró el ex participante de 'Gran Hermano'.