Las explosivas declaraciones de Wanda Nara acerca de Mauro Icardi ¿Qué dijo?

Wanda Nara no solo es una figura muy conocida dentro del país, debido a que en otros lugares saben mucho acerca de ella. Es por ello que recientemente ofreció una entrevista intima para la cadena italiana RAI, en la que sorprendió al hablar de su aún esposo Mauro Icardi .

“Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”, inició y luego agregó: “Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida”.

Luego habló de como inició todo entre ellos: "Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”.

Después pasó a un lado lleno de mucha tristeza, al mencionar el episodio con la China Suárez: “No me lo creía, no sé qué pasó, es una historia tan larga…”, reconoció. Y agregó: “Cualquier mujer se enoja si ve estas cosas pero yo estoy acostumbrada, muchos cortejan a Mauro Icardi”.

Para cerrar lanzó una filosa frase lo que cree de Mauro: “Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz”.

Mauro Icardi rompió el silencio: ¿Qué dijo sobre su relación con Wanda Nara?

En medio del escándalo que involucra a Wanda Nara con L-Gante, su hasta ahora esposo, Mauro Icardi, rompió el silencio y sorprendió este miércoles con unas contundentes declaraciones donde no solo desmintió varios rumores que han circulado, sino que además fue tajante con sus dichos.

El futbolista utilizó su cuenta oficial de Instagram para dar sus primeras declaraciones oficiales sobre todo lo que se ha dicho en las últimas semanas, sobre su relación con la rubia.

“Estamos acá en Estambul con los nenes. Esperemos que la madre se digne a venir, terminó la grabación del programa que estuvo haciendo”, dijo picante Mauro Icardi. Y más adelante reveló: “También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar porque es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas”, aseguró sobre la relación comercial que tendrían Wanda Nara con L-Gante.

En el vivo de Mauro Icardi se conectaron más de 100 mil personas y aunque hasta el momento habia evitado opinar sobre el cantante de Cumbia 420, fue contundente al decir: “El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca...", expresó.