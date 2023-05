Las duras palabras de Fabián Herrera, el sobrino de Romina Uhrig: "Se ve que llenaron..."

Fabián dio detalles de su tía y además expresó su molestia luego de que ella volviera con su ex pareja Walter Festa : "Ella terminó con el aislamiento y me llamó pero me habló de una forma extraña... se ve que le llenaron la cabeza" , inició".

"Me dijo que cuando hablé de ella en los medios la terminé perjudicando, que le resté, que soy soberbio. La verdad que estoy dolido. Encima en un programa dijo que había hablado bien conmigo y eso es mentira porque no me escuchó, habló ella y no pide decir ni una palabra. Me dejó angustiado... yo siempre la ayudé porque la quiero", destacó.

"Gente, no sean ingenuos. No se crean ese circo de L-Gante, Romina y Walter. Mucho ruido eso. Walter Festa es el verdadero 'me cuelgo de Romina', la había dejado morir y ahora van juntos para todos lados. ¡Qué hombre! Les tiro la posta", sumó Fabián en su Twitter.

¿Qué dijo Romina Uhrig de los comentarios hechos por su sobrino?

Despues de las fuertes palabras emitidas por Fabián Herrera, Romina Uhrig asistió al programa "Mañanisima", en el que dio todos los detalles sobre esa situación: "Antes de entrar, charlaron con Walter, con los nenes de Walter... Walter le dice '¿Fabi, querés entrar a Gran Hermano? Tiene que entrar un familiar'. Comieron un asado ese día y se iba a quedar a dormir en mi casa. No sabemos qué le pasó", comenzó.

"Yo con mi hermana siempre me llevé re contra bien pero la familia se enoja también por esto. Yo desde que salí de la casa, no paré ni un día. Y los días libres quiero aprovecharlos con mis hijas. Ellos se enojan porque no tuve tiempo para ir a verlos. Cuando me hicieron la fiesta de bienvenida, fue una fiesta sorpresa. Ahí ya se enojaron", agregó.

ROMINA UHRIG RESPONDE A LAS ACUSACIONES DE SU SOBRINO 'Fabian Herrera'

"No puedo creer que mi sobrino este en mi contra"



¿ROMINA SE OLVIDÓ DE SU FAMILIA?

"Mi sobrina me dijo 'te olvidaste de la familia'. Yo recién salía, recorrí un montón de cosas, cansada, no me pueden decir eso. Cuando estuve con mis hijas, recién ahí pude dormir", sumó la ex diputada sobre los polémicos dichos de Fabián.

"En su momento fue Fabi y mi sobrina que después lo hablé, que es más chica y no entiende... Obviamente que me dolió porque lo que yo más necesito ahora es a mi familia, que me apoyen y no es que me olvidé de ellos. Hubo amigas también que no pude ver, estoy todo el tiempo de acá para allá", cerró con mucha contundencia.