Las duras confesiones de Jimena Barón: "Lloro un montón"

“Yo soy súper fuerte, yo puedo”, fue la respuesta inmediata de Jimena Barón. “Y esta la prueba porque estoy sola con el enano (en referencia a Momo, el hijo que tuvo con Daniel Osvaldo), me hago de mi casa y ayudo a mi familia de chiquita . Hasta mis 16 años, la guita que ganaba, era para mi familia porque la necesitaba. Y me banco sola”, detalló.

La intérprete de “Araña” reveló también esos aspectos que la ayudaron a mantenerse en pie. “Por ahí, estoy muy curtida. Tengo mucha cosa adentro y soy muy transparente con las fortalezas y con las cosas que no lo son”, dijo.

Jimena Barón confesó que ha tenido una vida difícil: “Lloro un montón. Yo tuve una historia compleja. De hecho, se conoce una parte. La parte más pesada no sé si alguna vez estaré lista o no para contarla. Pero fue una vida complicada, tanto la mía como la de mis hermanos”, siguió.

Y cerró, íntima: “Tuvimos unas historias pesadas, mucha cosa densa. Y sí, yo creo que, si no fuera fuerte, no estaría así de entera, laburando, positiva y para adelante. Pero también me muestro con mis roturas”.

La indirecta de Jimena Barón a su novio

También se refirió a su pareja, Matías Palleiro, con quien se le ha visto desbordar amor en plataformas digitales con románticos posteos. Sin embargo, no dudó en mandarlo al frente.

Esto ocurrió cuando Fernando Dente indagó a su invitada acerca de un mensaje que había publicado en Twitter tiempo atrás: “Me acuerdo que una vez dijiste en redes y no me olvido más, pedías sexo diario. Ahora algo como ‘acá, se tiene relaciones todos los días’. ¡No da todos los días!”.

Tras escucharlo, Jimena le puso humor a sus palabras y fue picante con su respuesta: “Seguro no estaba con nadie, pobrecita. No, bueno, no lo veo a Matías todos los días. No convivimos porque él no quiere”, lanzó. Y cerró, entre risas: “Yo sí quero, basta… ¿que viene a comer el guiso y se va? ¡Quedate!”, expresó.