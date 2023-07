Lali Espósito envía un mensaje a Rosalía en medio de su ruptura: "con el corazón roto"

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, dijo el puertorriqueño. “Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, agregó.

El mensaje de Lali Espósito a Rosalía

Las declaraciones llegan en medio del silencio de Rosalía y Lali Espósito se solidarizó con la cantante hablando de su experiencia al tener que realizar una presentación cuando se atraviesa una situación sentimental dolorosa, buscando que el público no note su dolor y poder dar lo mejor de sí sobre el escenario.

“Es muy fuerte cuando los artistas nos subimos a un escenario con el corazón roto, con una gran pena o después de que algo o alguien nos haya atravesado”, dijo Lali Espósito, quien por estos días realiza una gira en Europa.

“Me resulta un acto difícil al igual que amoroso con uno mismo y con el público”, escribió la cantante argentina en medio del caos personal que atraviesa Rosalía, quien continúa presentándose en su carrera.

Es muy fuerte cuando los artistas nos subimos a un escenario con el corazón roto,con una gran pena o después de que algo o alguien nos haya atravesado... me resulta un actor difícil al igual que amoroso con uno mismo y con el público Eso. — Lali (@lalioficial) July 26, 2023

Lali Espósito acompañó el mensaje con un corazón blanco y un emoji con lágrimas de emoción, o tristeza, en sus ojos. Y catalogó: “Eso”, agregando un punto final al concepto que quiso compartir con sus casi siete millones y medio de seguidores de Twitter.

Hace un tiempo, la ex Casi Ángeles había enviado un mensaje en torno a la salud mental y contó que el año pasado tuvo un episodio de ansiedad al que describió como “dramático”. “Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, le contó la actriz al youtuber mexicano Juanpa Zurita en su podcast No lo hagas fácil.