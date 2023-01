Lali Espósito causó furor en redes al bailar un tema de 'Casi Ángeles'

Aunque pasen los años, los fanáticos de 'Casi Ángeles' no paran de recordar la hermosa tira juvenil que marcó a más de una generación en Argentina. Y Lali Espósito se encargó en las últimas horas, de revivir a Mar.

Todo sucedió en el piso de un programa español al que fue invitada, y el video rápidamente se hizo viral en redes y generó sentimientos encontrados en los fanáticos.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCnVTfCNO1Zd%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Telefe (@telefe)

Los comentarios no se hicieron esperar, y los fanáticos de 'Casi Ángeles' le expresaron sus emociones a Lali Espósito en las redes: "Lali somos todas en estos momentos escuchando Escaparé", "Cómo hace? Se acuerda la coreografía... Con todas las que tiene encima jajaja Es lo más!", "No veo diferencia entre Mar y Lali jajaja", "Mi infancia en un vide", "Si ella no lo supera, por qué yo tendría que superar Casi Angeles jaja", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Lali Espósito y su feroz defensa a Shakira: "si lo hace una mujer..."

En medio del estruendoso éxito que alcanzó Shakira con su colabocación con Bozarrap, también ha recibido incontables críticas y, ante esto, Lali Espósito salió a bancar a la colombiana por su canción en la que hace referencia a la infidelidad de Gerard Piqué.

La Music Sessions #53 que se ha vuelto número uno en tendencias a nivel mundial, contiene una serie de frases ingeniosas donde Shakira lanza dardos fulminantes a Gerard Piqué y a Clara Chía Marti, la joven de 23 años que ahora es su pareja sentimental.

El tema fue centro de debate en las redes sociales y Lali Espósito fue una de las que participó activamente en eso, bancando a la colombiana. “¿Desde cuándo escribir una canción con despecho, bronca o desamor es incorrecto o puesto bajo la lupa de una moral específica?”, preguntó. Y agregó: “Es música chiks y esto se hace desde siempre. Se ve que llama más la atención si lo hace una mujer y una número 1 como Shakira, ¿no?”.