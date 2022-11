La verdad sobre la reconciliación entre Kim Kardashian y Pete Davidson

Sin embargo, el medio especializado en farándula E!, informó en exclusiva que Kim Kardashian y el comediante no tienen planes de volver . La fuente consultada por el medio aseguró que Pete Davidson y la empresaria "no se hablan", le y fue firme al aseverar que “ no van a volver a salir".

Sin embargo, los fans de la pareja no han perdido las esperanzas de que retomen su relación, sobre todo desde que el 31 de octubre, Kim fuera vista en Nueva York, la ciudad natal de Pete Davidson, cenando en Zero Bond, también conocido como el restaurante que la pareja había frecuentado una vez.

Adicional a esto, en el cumpleaños número 42 de Kim Kardashian, cuando publicó un ramo de flores y una vela con aroma a jazmín, la socialité no etiquetó de quién eran los regalos, pero el hecho de que interpretó a Jasmine en el sketch de Saturday Night Live donde besó a Pete por primera vez pareció revelador para algunos.

Kim Kardashian no está preparada para una relación

Sin embargo, a pesar de estas señales, no hay planes de reconciliación, por lo menos no por ahora ya que ninguno de los dos está en comunicación ni se mantienen al tanto de su vida.

La pareja salió durante nueve meses antes de que fuentes cercanas a ellos le dijeran en exclusiva a E! News en agosto que todo había terminado. En ese momento, las fuentes compartieron que los horarios ocupados y las largas distancias fueron las razones de su ruptura.

Desde entonces, Kim se ha sincerado sobre con quién quiere salir a continuación, o más bien, con quién no. "Dije antes, tal vez debería tratar de salir con un médico o un científico o algo así", explicó Kim durante un episodio del 26 de septiembre de Live with Kelly and Ryan. "Entonces, un grupo de abogados, científicos y médicos se han acercado, simplemente no estoy lista".