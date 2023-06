La tierna confesión de Shakira junto a una foto de su madre

La cantante colombiana se quedó hasta que su padre fue operado con éxito, por lo que no dejó de agradecer a todo el personal médico por el gran trabajo. Ya un poco más tranquila decidió retornar a Miami , no sin antes hacer una emotiva publicación junto a su madre.

https://twitter.com/shakira/status/1668699983065886722 Yes, at my age and still sit on my mom’s lap! pic.twitter.com/V7psHtWsW6 — Shakira (@shakira) June 13, 2023

En muchas ocasiones ha dejado muy claro lo orgullosa que está de su madre, no siendo estala excepción, debido a que quiso dejar un recuerdo del encuentro con Nidia del Carmen Ripoll antes de regresar a sus actividades diarias: ¡Sí, a mi edad y todavía me siento en el regazo de mi madre!”, escribió en su cuenta de Twitter junto a la tierna imagen.

Allí se pudo observar como la intérprete de "Acróstico" está sentada en las pienas de su mamá, apoyándola con su brazo, al mismo tiempo que las dos sonríen felices.

Shakira siente una gran admiración por su madre

Nave unas semanas la artista fue reconocida como mujer del año en los Billboard Latin Women In Music. Allí al momento de recibir el premio, habló sobre la consolidación de las mujeres en el medio artístico y aprovechó para mencionar de especial manera a su madre.

"Hay una mujer muy especial para mí que me ha inspirado más que nadie que no está aquí hoy, mi madre. Mami, si me estás viendo por la tele, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites y resiliencia y para mí mami, tú has sido la mujer del año”, destacó.

“Así que este reconocimiento va para ti y para mis hijos Milan y Sasha, porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día. También para mis amigas, ustedes me han sostenido y me sostienen cuando me flaquean las piernas”, sentenció.