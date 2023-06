La sorpresiva revelación de Rusherking sobre la canción que le escribió a la China Suárez

Rusherking asistió ciclo radial "Perros de la calle" para presentar su nueva tema “Intensidad”, y allí los conductores Andy Kusnetzoff , Evelyn Botto y Sofi Martínez aprovecharon para consultarle sobre el tema que le dedicó a su ex pareja la China Suárez .

Las confesiones de Rusherking sobre sus romances: "no puedo tener una relación normal"

Antes de hablar sobre el punto príncipal, el cantante se refirió muy emocionado su nuevo tema y habló de su significado: " Cuando quiero a alguien soy intenso. Pero no pesado, toxico. Cuando quiero a alguien lo quiero bien, doy todo por esa persona. O sea, tengo una forma de querer muy intensa… ", expresó.

Rusherking.jpg Vinculan a Rusherking con una famosa influencer

Luego Sofi Martinez le hizo una peculiar consulta: Cuando te separás, ¿seguís queriendo?, generando una respuesta muy sincera del artista: “¿Queriendo a la persona o queriendo seguir con la relación? Queriendo a la persona me parece sano, por todas las cosas que pasaron, pero la relación es punto y aparte.

Esto dijo Rusherking sobre "Perfecta", tema dedicado a la China Suárez

Antes de llegar al tema, Rusherking habló acerca de si deja de seguir a una ex cuando se separa "No", dijo y agregó: -Sí... Igual en Instagram podés silenciar, es como para mostrarle al afuera que te separaste… Es difícil separarse. No puedo tener una relación normal…"

Seguidamente llegó el momento del tema sobre su canción a lo que le consultaron si se arrepiente de haberla escrito, lo que él respondió de manera muy honesta: "No, porque en ese momento lo sentí. A mí me encanta compartir la música".

Segundos después habló de lo que pasa cuando tiene que interpretarla en un show: Sí, sí. La tenés que cantar y creo que es maduro decir "esta es una canción que a la gente le encantó y se la voy a cantar a mi público".

Para cerrar habló si piensa en la persona que le escribió el tema al momento de cantarla: "No. ¿Por qué? Cuando terminás una relación, ya está", soltó y sentenció: "Porque la hiciste con esa persona, pero no quiere decir que sigas enamorado cada vez que la cantás".