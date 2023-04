La sorpresa de Nacho de Gran Hermano luego de coincidir con Paula Chaves y Pedro Alfonso

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqDLaovOyu9%2F%3Fhl%3Den&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Nacho Castanares | (@nachoo_cp)

Nacho recientemente fue contratado en Uruguay para hacer presencia en un evento, por lo que de manera inesperada se cruzó con nada más y nada menos que Paula Chaves y Pedro Alfonso a quienes no dudó en saludar y pedirle una foto.

¿Cómo fue el encuentro entre Nacho ex Gran Hermano con Paula Chaves y Pedro Alfonso?

La pareja de esposos también conoció de inmediato al ex participante del reality, por lo que luego de compartir unos minutos, no dudó en subir la foto en su Instagram generando una gran cantidad de reacciones y comentarios.

“Nos cruzamos con Nacho en Montevideo que nos contó de las fotos que tenía con nosotros. Un fenómeno”, escribió Pedro al pie de la imagen, contando de manera breve como fue la experiencia vivida con el ex Gran Hermano quien es seguidor de la carrera de la pareja.

No obstante eso no fue lo que causó más sorpresa, debido a que Nacho le pasó unas fotos que se tomó con ellos cuando tenía solo seis años, algo que el esposo de Paula no dudó en compartirlas y además dejó una reflexión luego de ver las imágenes.

"Después con @chavespauok nos miramos y nos dijimos “que viejos estamos”, añadió seguido de un emoji con carita sonriente.