La sorprendente revelación de Robert Downey Jr. sobre IronMan ¿Cuál fue?

Esto lo confesó un diálogo con The New York Times: “Honestamente, las dos películas más importantes que he hecho en los últimos 25 años son The Shaggy Dog, porque esa fue la película que hizo que Disney confiara en mí”.

“Luego, la segunda película más importante fue Dolittle, porque Dolittle fue una herida de dos años y medio de una oportunidad desperdiciada”, agregó el actor.

Robert Downey Jr. Reveló cuáles fueron las mejores películas en las que trabajó

Una de las películas la cual es la favorita del actor es The Shaggy Dog, estrenada en el 2006, la cual es un remake de la versión de 1959. Allí compartió escena junto a Tim Allen, Kristin Davis y Danny Glover. Aunque recibió muchas críticas le gustó mucho ser parte de esa producción.

Otra de sus preferidas fue Dollite, la cual tampoco fue muy bien recibida por los espectadores, la cual se emitió en plena pandemia, sin embargo en unas declaraciones luego del fracaso de la película habló sobre las decisiones a tomar en los futuros proyectos.

“Después de ese punto, ¿Cuál es esa frase? Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Tuvimos este restablecimiento de prioridades e hicimos algunos cambios en quiénes eran nuestros asesores comerciales más cercanos”, expresó el actor.

Downey Jr, también hizo una mención especial en el documental de Netflix Sr. como acotando que es "probablemente lo más importante que jamás haré".