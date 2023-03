La sorprendente revelación de la China Suárez sobre su relación con Rusherking

Así pasó recientemente cuando la actriz y cantante asistió al ciclo 'Noche al dente', conducido por Fernando Dente , en la que dejó sorpendido a todos los espectadores, no solo por su look elegido ese día, sino por unas declaración íntimas acerca de su relación con el cantante.

“No sabés lo que me emociono cuando escucho a alguien por la calle escuchar un tema donde estoy yo”, reveló la China, acerca del nuevo tema que sacó junto a su pareja llamado Hipnotizados que ha dado mucho de que hablar en tan poco tiempo.

La China Suarez y Rusherking.jpg "Hipnotizados" es el primer video musical que aparecen juntos la China Suárez y Rusherking

“Le pedimos a Alejandro Fantino que viniera a participar del video y cuando llegó se encontró con la noticia que tenía que casarnos. La canción la grabamos hace un poquito más de una semana. Tomy me invitó a participar, nos juntamos en el estudio y empezamos a probar varios temas. Finalmente, nos decidimos por esta canción re pegadiza en versión cumbia, aunque le tocamos un poquito la letra”, expresó.

La China Suárez sorprendió con una declaración acerca de Rusherking

En la misma entrevista, la actriz detalló sobre su vida, hijos y la relación sobre el cantante: “Con 31 años todavía me sigo sorprendiendo, disfruto mucho de la maternidad, me defino más con mi rol con mis hijos, me encanta criaarlos y hacer actividades con ellos”, expresó.

“Es algo que me gusta mucho pero estoy muy contenta disfrutando de mi carrera, empecé a hacer música, siento que ahora no tengo esa energía”, manifestó sobre la posibilidad de tener más hijos y luego se refirió con un detalle sorprendente de su pareja.

“Hace menos de un año que estamos juntos, pero fue muy intenso, tuvimos una conexión muy inexplicable, que ni yo me la puedo explicar. Nos conocimos en la Bresh, yo no lo conocía personalmente, me gustó su actitud, tenía una capucha verde, como misterioso, no era el alma de la fiesta y me pareció súper lindo", destacó.

La China Suárez y Rusherking (1).jpg ¿La China Suárez y Rusherking se casaron?

"Fue muy lento todo, muy distinto a lo que yo venía haciendo en mi vida, como esas relaciones antiguas, todo muy despacito. Si bien yo no soy tradicional, me acuerdo que la primera vez que dormí con él no me había pasado nunca, soy medio fóbica no me gusta dormir enroscada, pero me pasó que me abrazó y yo por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’", sumó.

“Yo no quería saber nada con enamorarme, nada de nada. Y él tampoco, me decía que ya se había curado de su relación anterior pero no nos quedó otra opción. No nos íbamos a hacer los boludos”,finalizó recordando los primeros pasos de su relación.