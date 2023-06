La sorprendente revelación de Keanu Reeves sobre su inicio en Hollywood

En el mundo de la actuación, sobre todo en los Estados Unidos, en el que para tener éxito se depende de muchos factores, es muy común que los agentes le pidan o sugieren a los actores. Esto fue lo que le sucedió a Keaunu aunque pocos conocer cómo se decidió por Reeves.

La peculiar historia la contó el show de Jimmy Fallon: "Tengo 20 años, tengo mi primer coche, quería hacer películas y me fui a Hollywood", y llego allí y mi mánager me dice: 'Bienvenido. Nos alegramos de verte pero queremos cambiar tu nombre", expresó.

"Lo hicieron el primer día", enfatizó aunque trato de hacerlos cambiar de opinión con algunos nombres poco convincentes para que al final eligieran el suyo. Siendo Chuck Spadina, el primer nombre poco a atractivo que se le vino a lamente.

