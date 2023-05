La respuesta de Daniela, la ex Gran Hermano, ante acusaciones de estafa

A través de su perfil en Instagram, el periodista Ángel de Brito publicó un mensaje que le envió un fan, el cual estaba molesto por la supuesta situación. “La gente con mucho esfuerzo pagó las entradas y terminaron suspendiendo”, decía parte del texto que el usuario le envió al conductor de LAM (América).

thiago1.png

En el mensaje, explicaron que los dos ex Gran Hermano debían presentarse en Salto, ciudad capital de Uruguay, algo que no hicieron y dejaron plantados a las personas que compraron sus tickets para verlos. “Pero eso no es nada, fuimos hasta el hotel donde estaban parando y con muy mala onda nos dijeron que no se iban a sacar fotos porque habían cancelado el evento”, expresó también el joven.

Gran Hermano: la respuesta de Daniela

Ante esta situación, la ex Gran Hermano Daniela Celis publicó el martes 2 de mayo en la tarde un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que se desligó de las acusaciones en su contra y en contra de su novio. “Yo no estafé a nadie y Thiago menos”, apuntó.

https://twitter.com/danielaaCelis/status/1653471675378221070 Yo no estafe a nadie y Thiago menos. — Daniela Celis (@danielaaCelis) May 2, 2023

La respuesta de los seguidores de la influencer llegó de inmediato. “No le hagas caso a los comentarios”, “Sabemos que no fueron ustedes”, “Soy de Salto y se canceló por mal clima”, “Siempre confiamos en vos, reina”, fueron algunas de las muestras de apoyo que recibió.

Y, en medio de su viaje a Uruguay, Thiago Medina aprovechó para dar una muestra de su amor por Daniela. “Gracias por estar siempre que te necesito, vamos por mucho más. Siempre le digo gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Te amo mi amor”.