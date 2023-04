La publicación de la China Suárez sobre la salud mental: "la capacidad de elegir"

En un texto publicado en sus historias de Instagram durante el fin de semana, la China Suárez apuntó: “La terapia no decide por nosotros, nos devuelve la capacidad de elegir”. “Si, si, si”, sumó, lo que da a entender que de esa manera ella pudo saber cómo continuar su camino de la manera más correcta.

La también cantante había hecho una solicitud en redes sociales, días atrás. En sus historias pidió que cesaran las especulaciones sobre los motivos de su ruptura con Rusherking. “No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quisieron mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz. Gracias”, dijo.

chinasuarez4.jpg

La polémica foto de la China Suárez

Este sábado, la China Suárez publicó una foto en sus redes sociales que generó revuelo entre sus seguidores por la similitud con otra imagen que había subido Rusherking. Varios fueron los usuarios que interpretaron que se trataba de una indirecta de la actriz hacia su exnovio, lo que ameritó una respuesta contudente.

El rapero publicó una selfie desde Uruguay y no pasó mucho tiempo cuando su ex hizo un gesto similar con su cara, pero acostada en un parque y publicó la imagen. “Mensaje de naricita para Rusher”, opinó una fan entusiasmada. “Chicos, es una cara que hago hace mil años. No es un mensaje para nadie”, aclaró la China harta de las especulaciones.

chinasuarez6.jpg

Su respuesta desató un interminable hilo de reacciones y debates sobre el tema en medio de la inesperada separación entre ambos. “Rusher subió una historia con el mismo gesto, y para los que no saben, Justin Bieber es de Piscis”, bromeó otra internauta. “La China separándose y subiendo 70 fotos por día sola somos todas”, “Dios mío, ese Rusher no sabe nada”, fue otro de los comentarios.