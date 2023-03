La preocupación del veterinario de 'Gran Hermano' por el destino de Caramelo

Es por ello que el veterinario encargado de su bienestar, Gustavo Marín habló de lo que piensa de los perritos una vez se vayan con sus nuevos familiares: “Lo que les dejamos en claro es que en lo posible les dejen hacer una vida libre, que no estén todo el día a upa, porque en realidad van a reaccionar, les va a molestar”, explicó.

“No todos los perros son iguales, son como nosotros, hay gente que tiene carácter mejor, otra peor. Los perros son iguales y hay que respetarlos, y el respeto implica darles su lugar de animal, cosa que no sucede en muchas familias”, agregó.

¿Qué pasará con el destino de los animales una vez esten afuera 'Gran Hermano'?

El especialista en la salud de los animales fue muy claro sobre el destino de los animales y también de que ya no estarán más juntos: “Para mí es indistinto, no tienen por qué vivir juntos, creo que a cada uno le haría bien tener su familia, pero también podría pasar que vayan juntos y estarían bien, pero no me parece que sea una condición sine qua non decir que tienen que irse juntos”, destacó.

“A ver, Romina o quien sea, ¿tiene posibilidades de tenerlo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Vas a darle el tiempo que necesita? Y toda una serie de preguntas que vamos a ella como al que sea que fuera el que quiera adoptar, para darnos cuenta si realmente esta persona está capacitada o tiene posibilidades de responder a la tenencia”, resaltó.

“La gente sintió que la niña que tuvo más tiempo al cachorro encima lo agarra, lo subía, lo ponía, estaba enamorada, pero imaginate lo que era para esa nena encontrarse con la madre y con esa situación. Y la gente estaba muy preocupada porque parecía que lo consideraba un juguete y los perros no son juguetes, eso está claro, y eso los adultos tenemos que enseñárselo a los chicos”, cerró de manera contundente.