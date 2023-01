La polémica de Zendaya y su ausencia en los Globo de Oro

Zendaya se alzó con el premio Globo de Oro a la Mejor Actriz en una serie dramática de televisión , por su trabajo en la serie Euphoria, de HBO. Sin embargo, la joven actriz no estuvo presente en la ceremonia de 2023 realizada este martes 10 de enero.

La también cantante no subió al escenario para aceptar el premio y en su lugar, los presentadores Glen Powell y Jay Ellis lo aceptaron el premio en su nombre. El medio The Hollywood Reporter publicó que la novia de Tom Holland fue la primera ganadora de la noche en no asistir a la ceremonia.