La picante propuesta de Barby Franco a Fernando Burlando: "¿Creamos otro?" 

Ahora, en una de las más recientes publicaciones de Barby Franco, la también influencer se mostró nostálgica mientras recordaba el feliz nacimiento de su hija. En una foto donde se la veía con la nena entre sus brazos, escribió: “El mejor día de mi vida. Me agarro melancolía. ¿Creamos otro?”.

barbyfranco9.png

¿Barby Franco recibió respuesta?

Lo peculiar de esa publicación es que la modelo etiquetó a Fernando Burlando para que respondiera a la pregunta, pero el abogado pareció no darse por enterado y no contestó, al menos públicamente, a la petición de su pareja.

Y, aunque Fernando Burlando no contestó a la petición, quienes sí lo hicieron fueron algunos de sus seguidores, muchos se mostraron encantados con la idea de que la pareja tenga un nuevo bebé y otros dejaron saber que no era buena idea.

barbyfranco7.jpg

De hecho, uno de sus seguidores le recordó sus dichos sobre la situación país que expuso hace pocos días cuando fue al supermercado. “Está difícil la situación económica, dijiste el otro día”, fue el comentario que generó un respectivo hilo de comentarios a favor y en contra.

En noviembre pasado, Barby franco se sinceró sobre cómo estaba viviendo su etapa de embarazo. "En lo físico me siento impecable, de hecho, estoy de ocho meses y uso tacos, me siento muy bien, no tengo nauseas. Me dijeron ‘vas a tener nauseas, antojos’ y no tuve nada, estoy como si nada, pero con la panza", había manifestado.