la nueva afección de salud de Karina la Princesita que preocupó a sus fans

A través de Instagram y luego de dar shows en Lanús y Glew, la artista dio a conocer que le diagnosticaron una laringitis, lo que desencadenó un cuadro febril justo cuando terminó la última presentación. “Volvieron la fiebre y el dolor. Buenísimo, reposo de nuevo”, dijo.

Ahora, Karina la Princesita deberá mantenerse en reposo para no forzar la garganta y recuperarse ciento por ciento para evitar una recaída. La artista se respalda también en el cariño de su fandom y en el amor de su hija Sol.

Por ahora, deberá mantenerse en reposo y luego de esto podrá retomar su agenda de espectáculos el próximo 19 de junio, cuando se presente en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

La molestia de Karina La Princesita

Karina La Princesita expresó en redes sociales su molestia al recibir comentarios sobre Kun Agüero, quien fue su pareja durante cinco años. El enojo llegó luego de que a mediados de abril, en el programa de Fernando Dente, le preguntaran si prefería besar al exfutbolista o al Polaco, con quien tuvo una hija.

En ese momento, después de mencionar al futbolista, se dio cuenta de que la gente pudo haber malinterpretado el comentario y ante esto envió un contundente mensaje en Twitter.

“Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun. Yo por respetuosa respondo y después el título es típico de alguien que no suelta después de una década. Me infla las bolas, si. Eso y que me pregunten por qué me pusieron princesita”, disparó.