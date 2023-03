¡La nostalgia! Actores de Beverly Hills 90210 protagonizan un reencuentro

En el evento se reunieron Jason Priestley, Ian Ziering, Rebecca Gayheart, Tori Spelling y Jennie Garth, los protagonistas de esta recordada serie y hablaron sobre el popular drama adolescente de la década de 1990 en un panel moderado por Andrea Lavinthal de People, ocurrido este domingo 19 de marzo.

Beverlo Hills 90210: la carrera truncada de Ian Ziering

Durante la famosa reunión, el actor Ian Ziering, quien interpretó a Steve, habló de lo que fue su vida posterior a Beverly Hills 90210. Cuando se le preguntó al elenco qué proyectos notables dejaron pasar o que estuvieron cerca de obtener, Ziering reveló que casi había tenido un futuro en la televisión de realidad.

"Poco después de que [Beverly Hills, 90210] saliera del aire, Missy Halperin, a quien todos conocemos [en el casting], dijo: 'Ian, ¿considerarías alguna vez presentar un reality show?' Y yo digo, 'No. Soy actor'. Ese reality show era American Idol", explicó Ziering, a una multitud sorprendida.

"No es que fuera una oferta", aclaró. "Pero, ¿consideraría que mi nombre es arrojado en un sombrero?". Aún así, Ziering insistió: "Hubiera sido horrible", bromeando que ahora debe esperar a que Drew Carey, quien presenta The Price Is Right, se retire, "para poder participar".

La segunda edición del 90s Con se realizó entre el 17 al 19 de marzo en el Centro de Convenciones de Connecticut en Hartford, Connecticut.