La molestia de Britney Spears luego de que le criticaran un hábito

Desde que Britney Spears recuperó su libertad a podido hacer las cosas que más le gusta en su vida diaria, sin embargo en algunas ocasiones suele ser objeto de críticas en las redes, por lo que no duda en responder si estas no son de su grado.

image.png

“Mi mente está ocupada y a veces puede ser un blanco fácil con el que meterse”, escribió en Instagram el jueves. “De todas formas, sigo con el jugo de sandía, que es lo más raro del mundo pero me dijeron durante años que no podía tomar café y ahora que puedo es mi orgullo... ¡¡¡No puedo ni mirarlo!!!”, agregó.

De igual gorma expresó que el té verde también es parte de sus bebidas favoritas y que el Red Bull no le gusta: “Es absolutamente la peor bebida de la historia".

Britney Spears reveló las cosas que hace pata "sentirse más viva"

Cuando a la cantante no le gusta algo, ella de manera directa y forme explica todo con detalles, así como lo hizo recientemente sobre las cosas que hace cuando consume muchas bebidas con cafeína para mantenerse despierta el mayor tiempo posible.

“Hago joyas, velas y ropa para muñecas... Ok, ¿y qué? Puede que sea una perdedora, pero hago lo que me hace sentir más viva y me da interés, pero no me gusta que la gente de los medios me acose y diga cosas odiosas”, expresó.

image.png

Algunos especialistas en bebidas enérgicas, le comunicaron a TMZ querer este hábito todos los días es: “poco sorprendente en personas con enfermedades mentales”. Luego de este comentario muchos dijeron que fue dirigido especialmente a la cantante.