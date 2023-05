La insólita propuesta de Yanina Latorre a su esposo: "Es un cómodo"

En el caso de la panelista de LAM, a pesar de haberle propuesto esta modalidad a su esposo, él mostró su negativa . La revelación de Yanina Latorre ocurrió luego de que presentara una nota con Jimena Barón, en la que aseguraba que no tenía planeado vivir bajo el mismo techo con su novio, Matías Palleiro.

Allí Ángel de Brito abrió el debate entre sus panelistas. “A veces la convivencia arruina la pareja”, dijo Marixa Balli, al escuchar esto, la esposa de Diego Latorre emitió su contundente opinión. “Yo pienso exactamente lo mismo”, afirmó.

yanina2.jpg

La propuesta de Yanina Latorre

El anuncio de Yanina asombró a sus compañeras y más la confesión que hizo: “A mí me encantaría vivir en casas separadas”. “¿Y por qué no se lo proponés?”, le preguntó entonces Marcela Feudale. “¡Porque no quiere irse!”, se sinceró y agregó: “Igual, tenemos cuartos de televisión separados”, afirmó.

Ante esto, Ángel de Brito le preguntó la razón por la que el exfutbolista no podía irse a otro lugar siendo que ambos tenían varias propiedades. “Porque él es un cómodo y en el fondo le gusta que yo le haga todo”, contestó Yanina Latorre.

yanina4.jpg

También reveló otros detalles: “Cuando alguno de los chicos se va, él se pasa a ese cuarto. Yo soy la dueña de todo, básicamente. La plata de él es mía”.

Ante esto y en tono de broma, Feudale le sugirió a Yanina que le hiciera a su marido una casa en el fondo de la suya. “Sí, tipo la del casero. ¿Sabés que tenés razón? Y que me toque la puerta a ver si lo dejo entrar para la visita higiénica”, concluyó Latorre al respecto.