La fulminante respuesta de Karol G a un seguidor que criticó su cuerpo

Allí, la intérprete de “Bichota” publicó Imágenes en las que se le ve con poca ropa, superhúmeda y con mucha piel a la vista, como la de su abdomen y sus piernas, que dejaron suspirando a más de uno.

karolg1.png

Aunque recibió elogios y generó suspiros, hubo usuarios que decidieron hacer lo contario: opinar sobre el cuerpo ajeno. Y un usuario en particular le dejó un mensaje a la cantante, el cual Karol G que no podía dejar pasar.

La respuesta de Karol G

Vale destacar que Karol G es una de las artistas que más ha cuestionado los cánones tóxicos de belleza sobre las mujeres y hasta ha intentado mostrar cuerpos reales en sus producciones. Tal como ocurrió en los videos de Pineapple y Provenza, donde sus bailarinas se muestran sin filtros.

Y la artista misma, en varias ocasiones, ha enviado mensajes a las nuevas generaciones en el sentido de que está bien tener el cuerpo que tienen, no importa la forma, el color ni ningún aspecto físico en particular.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCn2UkpKrakM%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada, se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues, que es mi humilde opinión”, fue el comentario al que la colombiana le tomó pantallazo y la publicó en sus historias de IG con una respuesta.

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo, porque pues, es mi cuerpo y es así… Entonces para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ”, dijo Karol G, defendiendo sus curvas.