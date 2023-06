La fuerte reacción de Coti Romero antes los rumores de crisis con el Conejo

En muchas ocasiones la ex participante de Gran Hermano Coti Romero no ha dudado en manifestar su molestia en las redes cuando le hacen un comentario el cual no es de su agrado. Así pasó hace poco luego de que iniciaron unos rumores de que atraviesa una crisis con su pareja el Conejo.

"A ella le pusieron a Maxi Diorio que es divino, que siempre está jodiendo con el pitito, el elefantito, que la tiene grande... Obviamente van a terminar mal. Y al Conejo le van a poner una bomba y seguramente a ella le de celos. Una nena de 20 años que ve al novio refregarse con en el reggeatón y el otro que la ve refregarse con Maxi Diorio... Ahí terminan separados y agarrados a los pelos".

El descargo de Coti Romero ante los rumores de crisis con el Conejo

"El asco que me da leer cosas así. ¿Gente no tienen que ir a trabajar u ocuparse de una vida? Que no subamos nada, no significa que no estemos juntos. A veces preferimos eso, nos hace bien, las redes provocan este tipo de boludeces y así va a ser, le guste a quien le guste", inició en su Twitter.

Minutos después escribió otro mensaje: "Y dejen de meter a otras personas, de nombrarlas, que no tienen nada que ver y que no joden a nadie. Nadie se merece eso. Superen ustedes. Eso es ser una basura. Eso provoca que no quiera estar activa en redes".

Para cerrar el tema, la corretina agrego otro tuit evidenciando su molestia por lo sucedido: "Y basta de preguntar cada 5 minutos si estamos o no, DIOS MÍO".