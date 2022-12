La fuerte advertencia de Cardi B contra las cirugías estéticas

Ante sus más de 140 millones de seguidores, Cardi B relató su experiencia y llamó a los internautas a tener cuidado con los procedimientos estéticos . "En agosto me operé y me quité el 95% de mis biopolímeros... Son inyecciones en el trasero. Fue un proceso realmente loco" , dijo.

La esposa de Offset habló abiertamente de las cirugías estéticas que se ha realizado. "Cuando tenía 20 años, empecé a trabajar en un club de striptease. Y en los clubes de striptease urbano tenías que tener un trasero grande", reveló.

"Me sentía insegura. Me sentí como si estuviera en la escuela secundaria de nuevo. Así que me operé el trasero", recordó Cardi B, quien una década después decidió prescindir de los biopolímeros en sus glúteos.

"Todo lo que voy a decir es que si eres joven, si tienes 19, 20, 21 años, y te ves demasiado delgada, y estás como 'OMG no tengo suficiente grasa para poner en mi trasero'; no recurras a las inyecciones", advirtió.

Las cirugías de Cardi B

Entre las cirugías a las que se sometió, Cardi B pasó por el quirófano para ponerse implantes de seno cuando trabajaba como bailarina en un strip club, antes de alcanzar la fama como rapera. También se hizo una rinoplastia, y se realizó una liposucción en el 2019 tras el nacimiento de su primera hija, Kulture.

Sin embargo, ahora decidió revelar la verdad tras las cirugías y en el video que publicó en sus redes sociales, la cantante advirtió a sus fans sobre la importancia de privilegiar la salud y recomendó practicarse estudios médicos antes de considerar someterse a cualquier tratamiento estético.