La foto de María Becerra que causó furor: "necesito llorar con esa canción"

María Becerra es una de las artistas mejor posicionadas en la escena actual de la música urbana y no solo en Argentina sino a nivel internacional, ya que ha afianzado su carrera musical y ganado reconocimiento.

En redes sociales, cada uno de sus posteos causa furor y el que realizó la noche del lunes 12 de marzo no fue la excepción, La Nena de Argentina hizo que estallaran las redes sociales con una publicación que sus fans relacionaron con el lanzamiento de la canción "Corazón vacío".

La intérprete de “Te Cura” publicó una foto cuyo texto era solo una fecha, sin dar más detalles. "MB 22/06", escribió María Becerra en un espejo con un lápiz labial. Sin embargo, muchos especularon que se trata del nuevo sencillo ya que dibujó un corazón roto.

Los comentarios no se hicieron esperar. "Dale que necesito llorar con esa canción", "Espero sea corazón vacío, si no me pongo a llorar María", y "Después de 3 meses comentando que saques Corazón vacío por fin llegó", "Nos espera alto temazo", ‍fueron algunos de los más de cinco mil mensajes que le enviaron sus seguidores, sin que hasta ahora la cantante diera mayores detalles.

¿María Becerra y Tini Stoessel tendrán nuevo tema?

La Nena de Argentina dio a conocer que está en constante contacto con Tini Stoessel y que tienen la intención de producir juntas una canción. Como era de esperarse, el anuncio fue bien recibido por los fans de ambas artistas, quienes desde ya están a la expectativa.

El anuncio lo hizo durante una entrevista en el show LOS40 Urban, donde secararon a relucir una antigua foto de ella junto a Tini, a lo que ella respondió: "¡El junte furioso! Esa foto la sacamos en Miami, si no me equivoco, y fue en un evento de Becky G, cuando ella sacó su marca de maquillaje y pestañas".

mariabecerra3.jpg

Tras este comentario, ofreció más detalles. "Ahí nos vimos con Tini, fuimos a la terraza a sacarnos un par de fotos, a hablar un buen rato nosotras a solas porque queríamos hablar de cosas y nada, una foto muy linda, recuerdos muy lindos", dijo.

Luego, María Becerra anunció que faltaría muy poco para tener la colaboración. "La verdad es que siempre estamos hablando de volver a juntarnos, volver a sacar otra canción, pero bueno, con las agendas viste como es, es un tema complicado, pero la verdad que yo no creo que tarde".