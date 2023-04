La foto entre Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que volvieron a encender los rumores de un posible romance

Es por ello que las redes explotaron recientemente cuando los ex participantes coincideron en el Bresh, por lo que además de disfrutar de la buena música, aprovecharon el momento para tomarse una foto juntos, por lo que de inmediato volvieron a crecer los rumores de un posible romance.

image.png

¿Cómo reaccionó Julieta Poggio cuando se enteró que Marcos Ginocchio tenía novia?

Después de que Santiago del Moro anunciara que Julieta Poggio quedó en el tercer lugar y tenía que abandonar la casa de Gran Hermano se dirigió al estudio donde fue muy bien recibida por su gran cantidad de seguidores, para luego unas horas después llevarse una gran sorpresa.

Julieta estuvo presente este martes en el ciclo de 'Corta por Lozano' que conduce Veronica Lozano. Alli mientras hablablan de de lo sucedido en la casa, Disney se enteró que su ex compañero Marcos Ginocchio tiene novia y estuvo presente en la final del reality.

"No sabía de esto... En la casa dijo que tenía ex. No es lo mismo novia, que ex novia", expresó Julieta luego de que en el ciclo pasaran varias imágenes de la aparente novia del salteño, generando muchas interrogantes en la ex hermanita.

image.png

"Tengo una pregunta: ¿es la primera vez que aparece en la tribuna?", luego de que le respondieran que si expresó: "Que raro... justo en la final aparece en la tribuna".