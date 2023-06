La filosa frase de Yanina Latorre sobre la salida de Andrea Taboada y Estefi Berardi de LAM

Después que se hiciera público la salidas de las dos periodistas, ambas manifestaron su lamento en las redes. Primero fue Taboada quien escribió: " Estoy muy triste, no fue mi decisión para nada. No estaré más en LAM ", aunque luego agregó: “ Obviamente, le agradezco a todos mis compañeros “A Ángel de Brito y Mandarina Televisión ”.

image.png

Después le tocó el turno a Estefi Berardi quien fue un poco más extensa en su despedida: “A fin de mes me despido de LAM. Venía sintiendo que era momento de otra cosa, se vienen otros desafíos, expresó y luego habló de la salida de su compañera.

image.png

“Me sorprendió mucho la noticia, yo no tenía ni idea: “Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo con Ángel, nadie me despidió. Estoy supercontenta y muy agradecida por todo lo lindo que me dio el programa”, agregó sobre su salida

“Me cambió la vida. Creo que nunca tuve tantas propuestas como estos años, gracias a que Ángel me puso en ese lugar. Aprendí tanto laburando al lado de él que me voy siendo una mejor persona”, reflexionó Berardi.

Las contundentes palabras de Yanina Latorre sobre la salida de LAM de dos de sus compañeras

Horas después de que tanto Taboada como Berardi comunicaran sobre su salida del ciclo, Yanina Latorre le puso un poco de picante al comentar sobre ello: “Amores sigo en ‘LAM’ porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo”, inició.

“Ya sé que están esperando a que hable, no tengo nada que decir... me enteré por los posteos, yo estaba en una cena ayer a la noche. (...) Me empezaron a escribir Calabró, Laura Ufbal, Lourdes (Sánchez), el país... Se armó un quilombo”. Y completó: “No tengo nada que decir, hoy me dedico a averiguar”, habló sobre como se enteró de que sus compañeras noe starian más en LAM.

image.png

Anteriormente Ángel de Brito había dejado en claro lo que significa para el programa Latorre: “Yanina es la mejor panelista, pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía, pero Yanina padeció a varias como Graciela Alfano, Nancy Pazos Viviana Colmenero y Cinthia Fernández. No tiene ningún tipo de poder ni influencia”.