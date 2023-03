La filosa frase de Maxi luego de que anunciaran el regreso de Alfa a 'Gran Hermano'

Esta noticia no fue otra que el reingreso de Alfa a la casa más famosa del país, dejando a todos los presentes en el piso con una cara de asombro. Sin embargo el conductor no reveló el motivo, solo dijo que el exparticipante entrará al reality este martes en la noche.

Como era de esperarse, muchos opinaron respecto a ello, siendo Maxi uno de los ex miembros de la casa en hacer un fuerte descargo luego de enterarse de la noticia. “Resulta que el tipo le falta el respeto a la producción y va a programas donde a mí me prohibieron estar y me dejaron solamente salir por zoom", inició filoso.

alfa (2).jpg

La furia de Maxi por el reingreso de Alfa a 'Gran Hermano'

Maxi dio muchas razones por la que no está de acuerdo que Alfa entre a la casa: "Consulto a ver cuál era la consecuencia de eso porque digo ‘a ver, yo cumplo las reglas y él no, qué consecuencias tiene’, y no solo que no tiene malas consecuencias sino que lo premian, va a entrar en el programa", destacó.

"Van a darle con el gusto, porque es algo simplemente que él quería y saben que a ellos les rinde por rating, por plata van a dar el pésimo ejemplo de premiar la soberbia, la discriminación, la arrogancia y tantas cosas más que no me animo ni a decir”, sumó.

“Terrible, un asco realmente. Espero que sea una estadía muy pasajera por mis compañeros, porque realmente los compadezco después de haber aguantado tanto, verlo entrar de nuevo a ese tipo,... Ver entrar de nuevo a ese tipo por esa puerta va a ser un infierno, pobres”, cerró furioso.

Hasta el momento la producción de Gran Hermano no ha revelado la razón del reingreso de Alfa a la casa y por cuanto tiempo estará allí.