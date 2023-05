La felicidad de Alicia Keys luego de recorrer La Boca

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCsE1LYxP-AJ%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=f1b570b4-acc0-4191-852f-e651fc2f43d2&access_token=EAAGZAH4sEtVABALvcCdOaOCPdku5jwWSxd74oapLuAgyJhS4jVebZBn8ZCW5b9wzPDuVgaOmFB1THriHVsrYcNixKiCqrxZC9dsibuAzlZCdFqgqz6dCNeaYtBHBzk5I1RytHBZCvsJj8EgMZARTKG5DdHiNcRropq9s901wHHWAAZDZD View this post on Instagram A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys)

Finalmente no dudó en expresar su gratitud al público argentino, debido a que luego de todas las imágenes y de un video que grabó de las casas características del callejón escribió muy emocionada: Buenos Aires, gracias por todo!!!! I love you Until we meet again!" (Los amo. Nos veremos de nuevo).

Así fue el concierto de Alicia Keys en el Movistar Arena

Transcurrieron diez años para que la cantante nacida en Nueva York hace 42 años regresara al país, por ese motivo emoción la invadió por completó recordando algunos instantes de ese momento al deleitar sus grandes éxitos pero también interpretó su nievo repertorio como Is It Insane, Only You y Best Of Me, Nat King Cole.

Sin embargo eso no fue a todos, debido a que sorprendió a los presentes cuando cantó "Calma" junto a Pedro Capó y luego Looking for paradise, mostrando algo de su español. Además también hizo un homenaje al recordado artista Prince.

En medio de toda la emoción de los fanáticos por el regreso de la cantante estadunidense, decidió tocar su versión de Purple Rain siendo del agrado de todos. No obstante tenían preparada una sorpresa más, debido a que antes de despedirse de su público argentino, llamó a la cantante Cazzu quien cantó "Nada".