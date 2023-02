La eufórica reacción de Luisana Lopilato cuando Michael Bublé ganó un Grammy

A través de su cuenta de Instagram, Luisana Lopilato compartió un video donde festeja a los gritos: “Un Grammy!!!! Diría que no puedo creerlo pero sí lo creo! Porque todo esto es fruto de tu esfuerzo, dedicación, pasión y talento. Estoy tan orgullosa de vos! Te amo”, expresó la intérprete de Paola Argento a través de sus redes sociales.

Michael Bublé no pudo asistir a la gala de los Grammy porque se encuentra de gira, pero fue su canción 'Higher' la que le otorgó un nuevo premio en su carrera, que actualmente se encuentra en un momento de mucha visbilidad.

Como era de esperarse el video explotó de reacciones y comentarios de sus seguidores, emocionados por el éxito de Michael Bublé, pero también llenos de humor por la reacción que tuvo Luisana Lopilato, quien no pudo evitar gritar tras ese momentazo en que su pareja fue nombrado en los Grammy como ganador.

El cantante canadiense Michael Bublé se encontraba hasta hace unos días en Argentina acompañando a su esposa, Luisana Lopilato, que está protagonizando la obra de 'Casado con Hijos' que ha tenido gran éxito en el teatro. Pero él ha aprovechado el tiempo, y decidió retratar en un video que se hizo viral en TikTok, cómo es un día de su vida en Buenos Aires.

Por lo que se puede ver en el video que superó los 31 mil likes en TikTok, el artista ha adoptado muy bien las costumbres argentinas, y ha disfrutado del país junto a su esposa y sus hijos Noah Elías, Vida y Cielo, así como de la compañía de familiares y amigos.

A really great day in my life with @Luisana Lopilato at home in Argentina… #gringo #vamosargentina #dayinthelife