La emoción de Stefi Roitman luego protagonizar una campaña junto a Antonio Banderas y Mario Casas

Una de las personalidades argentinas que está pasando por un buen momento profesional es la esposa de Ricky Montaner ; Stefi Roitman , quien ha sabido combinar lo empresarial con el medio artístico, por lo que su éxito no parece tener techo y aún más con la reciente campaña que protagonizó junto a Antonio Banderas y Mario Casas .

Luego de vivir esa gran experiencia junto a esas figuras conocidas en todo el mundo, Stefi no dudó en recurrir a su Instagram para compartirlo con sus seguidores: “Ok. Nunca me costó tanto guardar un secreto, pero llegó el día. Al fin puedo contarles que soy una de las caras de la nueva fragancia de Antonio Banderas", inció.