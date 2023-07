La emoción de María Becerra al recordar a su abuela fallecida

Maria Becerra.jpg María Becerra recibió una gran distinción en los Billboard

"El recuerdo más preciado que tengo es con mi abuela, que falleció. Ella tenía 90 años y la tenían que cuidar: había que darle la comida, ponerle un pañal, bañarla, limpiarla... Todo. Y de repente llegó ella, mi abuela, la que yo no conocía en realidad... Y me enamoré", inicio la artista.

María Becerra habló de la fuerte enfermedad que padeció su abuela

“Entablé una relación única. Ella tenía alzheimer, no se acordaba del nombre de ninguno de sus hijos, el mío se lo enseñé cuando la vi: María de los Ángeles y ella lo decía mal, decía 'María de los Andes', pero con alzheimer y todo no recordaba ningún otro nombre y el único que recordó hasta el día de su muerte fue el mío. Increíble", destacó.

"Lo que más atesoro es cómo me miraba ella. Me cambió la vida, me cambió la forma de pensar... Tan chica cuidando a alguien, dándole de comer, dándole los medicamentos, haciéndole los memo tests para ejercitar su memoria, jugando con ella... Cuando ella me miraba, yo sabía que ella sabía que la estaba cuidando", sumó.

Maria Becerra (1).jpg El nuevo look de María Becerra causó un gran revuelo en las redes

"Yo la levantaba, le cambiaba el pañal, le levantaba la cama... Todo. Yo daba mi vida por mi abuela. Cuando ella murió para mí fue durísimo, creo que nada en la vida me costó más que la muerte de mi abuela. Al día de hoy me emocionó y pasaron muchos años", agregó a punto de quebrarse.

De igual manera Becerra aprovechó para contar sobre una experiencia paranormal que tuvo con su abuela: "Al otro día de su muerte, ella me apareció en la cama donde ella dormía, porque dormíamos en la misma habitación, obvio. Apareció sentada y yo siento que fue su despedida, porque no la pude despedir... Abrí los ojos de la nada, eran las 6 de la mañana y la ví ahí sentada. Fue sólo eso".

"Ella tenía un aro blanco de luz, brillaba, estaba toda blanca, ahí sentada y sólo me miraba. Fue el regalo más increíble", cerró aún muy emocionada.