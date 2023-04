La emoción de Julieta Poggio por su nuevo reto laboral

Julieta Poggio.jpg Julieta Poggio protagonizará una obra de teatro

En que este nuevo desafío, Julieta mostrará todos sus dotes como bailarina, gracias a que será parte de "Fuerza Bruta: AVEN, un lugar sin piso". liego de eso Disney como era conocida dentro de la casa, ofreció unas palabras para hablar sobre ello.

La emoción de Julieta Poggio por ser parte de "Fuerza Bruta: AVEN, un lugar sin piso"

“Hoy estuve un poquito desaparecida para darle la importancia a esta noticia que por fin les puedo contar”, inició antes de confirmar la noticiay agregó: “Es una locura, es un proyecto del cual siempre fui fan, lo fui a ver siempre y no puedo creer que ahora voy a ser parte”.

“Les quería contar lo feliz que estoy de poder ser parte de Fuerza Bruta. Estamos ensayando a full. Estoy viviendo un sueño con este proyecto que es una locura. Muy pronto vamos a vernos ahí”, destacó muy feliz por esta oportunidad.

Seguidamente Julieta agregó unas stories para mostrar de lo que se trata este espectáculo: “Ya les puedo contar fecha de estreno. Esto es el 6 de mayo. Ese mismo día vamos a tener la Fiesta de los hermanitos. Van a disfrutar todo: la fiesta y un tremendo show”.

image.png

“Estoy segura que ese día va a explotar, así que no se cuelguen. Hoy estoy yendo a ensayar, estoy muy emocionada, estoy muy contenta porque esto es un gran desafío para mí. Si bien tiene baile y coreo y cosas a las que quizá estoy más acostumbrada", sumó.

"Me tengo que subir a arneses, tengo que correr sobre una cinta en movimiento, así que es todo una locura, les voy a ir spoileando un poquito, pero no mucho porque no me dejan”, cerró Julieta dando todos los detalles de lo que será su rol en este nuevo reto.