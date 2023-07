La emoción de Cande Tinelli y Coti Sorokin luego de estrenar un tema juntos

image.png

Cabe destacar que roda la decoración de la celebración fue gótica, incluyendo la vestimenta, así como el pastel de celebración, incluso algunos objetos y amuletos, haciendo referencia a la magia negra, motivo por el cual cuidaron todos los detalles para que todo saliera como lo planeado.

Así fue la celebración de Cande Tinelli y Coti Sorokin

En la presentación mostraron su nueva tema, el cual se basa en Cande, quien le canta a Coti, afirmando que lo extraña y que n puede vivir sin él: “Quiero verte, porque no puedo dejar los vicios si no estás conmigo. Porque fuiste el amor de mi vida, mi mejor amigo, porque nunca me voy a olvidar lo que tuvimos”, dice una parte de la canción.

Quiero Verte

Durante el evento estuvieron casi siempre juntos y muy felices por haber trabajado juntos en su nueva etapa en la relación, además que compartieron con algunas amistades quienes los felicitaron por su canción, esperando que resulte ser todo un éxito.

image.png

Sin embargo se notó la ausencia de gran parte de su familia, como su padre Marcelo, además de sus hermanos Lolo, Mica y Juana, quienes se fueron a Miami para ver del debut de Lionel Messi con el Inter Miami. No obstante, el conductor no dudó en enviarle un mensaje de apoyo desde la distancia: “Vamos Rubí, te amoooo”, escribió junto a un video de su hija.